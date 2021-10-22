lorie gage richards
The University of Utah
Salt Lake City, United States
Specialty Chief Editor
Stroke Recovery and Rehabilitation
Tasmanian Collaboration, University of Tasmania
Launceston, Australia
Associate Editor
Stroke Recovery and Rehabilitation
Unit of Neurorehabilitation, Pisana University Hospital
Pisa, Italy
Associate Editor
Stroke Recovery and Rehabilitation
Laboratory of Physical Activity and Health Promotion, Institute of Physical Education and Sports, Rio de Janeiro State University
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Stroke Recovery and Rehabilitation
Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg
Gothenburg, Sweden
Associate Editor
Stroke Recovery and Rehabilitation
McGill University
Montreal, Canada
Associate Editor
Stroke Recovery and Rehabilitation
The University of Hong Kong
Pokfulam, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Stroke Recovery and Rehabilitation
Ospedale Privato Accreditato Sol et Salus
Torre Pedrera di Rimini (RN), Italy
Associate Editor
Stroke Recovery and Rehabilitation
Sant'Isidoro Hospital Ferb Onlus Trescore Balneario
Bergamo, Italy
Associate Editor
Stroke Recovery and Rehabilitation
Department of Neurocenter, Lucerne Cantonal Hospital
Lucerne, Switzerland
Associate Editor
Stroke Recovery and Rehabilitation