anna poggesi
University of Florence
Florence, Italy
Specialty Chief Editor
Vascular Cognitive Impairment
University of Pittsburgh Medical Center
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Vascular Cognitive Impairment
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
Coimbra, Portugal
Associate Editor
Vascular Cognitive Impairment
Nanfang Hospital, Southern Medical University
Guangzhou, China
Associate Editor
Vascular Cognitive Impairment
International Institute for Brain Health
Zagreb, Croatia
Associate Editor
Vascular Cognitive Impairment
Emory University
Atlanta, United States
Associate Editor
Vascular Cognitive Impairment
UMass Memorial Medical Center
Worcester, United States
Associate Editor
Vascular Cognitive Impairment
Université libre de Bruxelles
Brussels, Belgium
Associate Editor
Vascular Cognitive Impairment
Emory University
Atlanta, United States
Associate Editor
Vascular Cognitive Impairment
Medical University of Graz
Graz, Austria
Associate Editor
Vascular Cognitive Impairment
IRCCS Don Carlo Gnocchi Firenze
Florence, Italy
Associate Editor
Vascular Cognitive Impairment
Maribor University Medical Centre
Maribor, Slovenia
Associate Editor
Vascular Cognitive Impairment
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Vascular Cognitive Impairment