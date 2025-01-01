jacopo andreuccetti
Civil Hospital of Brescia
Brescia, Italy
Community Reviewer
Visceral Surgery
Civil Hospital of Brescia
Brescia, Italy
Community Reviewer
Visceral Surgery
Virgen Macarena University Hospital
Seville, Spain
Community Reviewer
Surgical Oncology
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Community Reviewer
Surgical Oncology
European Institute of Oncology (IEO)
Milan, Italy
Community Reviewer
Surgical Oncology
University of Milan
Milan, Italy
Community Reviewer
Cardiovascular Surgery
University Hospital of Parma
Parma, Italy
Community Reviewer
Surgical Oncology
University of L'Aquila
L'Aquila, Italy
Community Reviewer
Surgical Oncology
Agostino Gemelli University Polyclinic (IRCCS)
Rome, Italy
Community Reviewer
Surgical Oncology
University of Minho
Braga, Portugal
Community Reviewer
Pediatric Urology
University of Verona
Verona, Italy
Community Reviewer
Visceral Surgery
Department of Surgical Oncology, Bari Giovanni Paolo II Cancer Institute, National Cancer Institute (IRCCS)
Bari, Italy
Community Reviewer
Surgical Oncology
University of Palermo
Palermo, Italy
Community Reviewer
Surgical Oncology
Department of Women's Health, Children's Health and Public Health, Agostino Gemelli University Polyclinic (IRCCS)
Rome, Italy
Community Reviewer
Surgical Oncology
Cleveland Clinic Florida
Weston, United States
Community Reviewer
Visceral Surgery
University of Tübingen
Tübingen, Germany
Community Reviewer
Pediatric Urology
Cleveland Clinic Florida
Weston, United States
Community Reviewer
Visceral Surgery