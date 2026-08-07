Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Clinically Constrained Bayesian Network Analysis Reveals Immune–Metabolic Drivers of Bone Loss in a Real-World Orthopedic Cohort
in Orthopedic Surgery
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Orthopedic Surgery
Brief Research Report
Accepted on 07 Aug 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Case Report
Published on 07 Aug 2026
in Neurosurgery
Brief Research Report
Published on 07 Aug 2026
in Visceral Surgery
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Visceral Surgery
Review
Published on 07 Aug 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Thoracic Surgery
Editorial
Accepted on 06 Aug 2026
in Genitourinary Surgery and Interventions
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Visceral Surgery
Systematic Review
Accepted on 06 Aug 2026
in Surgical Oncology
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Visceral Surgery
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Genitourinary Surgery and Interventions
Review
Accepted on 06 Aug 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Genitourinary Surgery and Interventions
Case Report
Accepted on 06 Aug 2026
in Orthopedic Surgery
Case Report
Published on 06 Aug 2026
in Orthopedic Surgery
Case Report
Published on 06 Aug 2026
in Neurosurgery
Case Report
Published on 06 Aug 2026
in Surgical Oncology
Perspective
Published on 06 Aug 2026
in Obstetrics and Gynecological Surgery
Case Report
Published on 06 Aug 2026
in Orthopedic Surgery
Case Report
Published on 06 Aug 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Thoracic Surgery
Hypothesis and Theory
Published on 06 Aug 2026
in Vascular Surgery
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery