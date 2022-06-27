dennis paul orgill
Harvard Medical School
Boston, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Surgery
Grady Memorial Hospital / Emory University
Atlanta, United States
Specialty Chief Editor
Orthopedic Surgery
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Cardiovascular Surgery
Ludwig Maximilian University of Munich
Munich, Germany
Specialty Chief Editor
Genitourinary Surgery and Interventions
Langone Medical Center, New York University
New York City, United States
Specialty Chief Editor
Thoracic Surgery
University of Messina
Messina, Italy
Specialty Chief Editor
Obstetrics and Gynecological Surgery
Vita-Salute San Raffaele University
Milan, Italy
Specialty Chief Editor
Colorectal and Proctological Surgery
Department of Surgery, Saint Camillo Hospital
Treviso, Italy
Specialty Chief Editor
Surgical Oncology
University of Patras
Patras, Greece
Specialty Chief Editor
Vascular Surgery
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Pediatric Surgery
Nippon Medical School
Bunkyō, Japan
Specialty Chief Editor
Reconstructive and Plastic Surgery
Karolinska Institutet (KI)
Solna, Sweden
Specialty Chief Editor
Visceral Surgery
Hammersmith Hospital
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Thoracic Surgery
Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Neurosurgery
University Hospital of Bern
Bern, Switzerland
Specialty Chief Editor
Cardiovascular Surgery
Research and Development Center, Regional Specialist Hospital
Wrocław, Poland
Specialty Chief Editor
Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery