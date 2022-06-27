naser valizadeh
Shiraz University
Shiraz, Iran
Community Reviewer
Sustainable Land Use
Shiraz University
Shiraz, Iran
Community Reviewer
Sustainable Land Use
Department of Mechanical & Materials Engineering, Lee Kong Chian Faculty of Engineering and Science, Tunku Abdul Rahman University
Cheras, Malaysia
Community Reviewer
Smart Technologies
Department Mechanical Engineering, Faculty of Engineering at Shoubra, Benha University
Cairo, Egypt
Community Reviewer
Smart Technologies
Vice Dean for Community & Environmental Services, Department of Electrical Engineering, Valley Higher Institute of Engineering and Technology, Science Valley Academy, Qalyubia 44971, Egypt
Qalubia, Egypt
Community Reviewer
Smart Technologies
Aswan University
Aswan, Egypt
Community Reviewer
Smart Technologies
Faculty of Engineering, Ain Shams University
Cairo, Egypt
Community Reviewer
Smart Technologies
Centennial College
Toronto, Canada
Community Reviewer
Smart Technologies
Kafrelsheikh University
Kafr el-Sheikh, Egypt
Community Reviewer
Smart Technologies
Faculty of Engineering, Assiut University
Asyut, Egypt
Community Reviewer
Smart Technologies
American University of Sharjah
Sharjah, United Arab Emirates
Community Reviewer
Sustainable Land Use
York St John University
York, United Kingdom
Community Reviewer
Natural Resources
University of the Witwatersrand
Johannesburg, South Africa
Community Reviewer
Safe and Just Resource Management
Faculty of Engineering at Shoubra, Benha University
Cairo, Egypt
Community Reviewer
Smart Technologies
Hamid Akbari
Las Vegas, United States
Community Reviewer
Sustainable Materials
Sultan Qaboos University
Muscat, Oman
Community Reviewer
Sustainable Land Use
Deakin University
Geelong, Australia
Community Reviewer
Natural Resources