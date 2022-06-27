dr. rubina bahar ,ceng (mimeche)
Department of Mechanical & Materials Engineering, Lee Kong Chian Faculty of Engineering and Science, Tunku Abdul Rahman University
Cheras, Malaysia
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Department of Mechanical & Materials Engineering, Lee Kong Chian Faculty of Engineering and Science, Tunku Abdul Rahman University
Cheras, Malaysia
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Department Mechanical Engineering, Faculty of Engineering at Shoubra, Benha University
Cairo, Egypt
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Vice Dean for Community & Environmental Services, Department of Electrical Engineering, Valley Higher Institute of Engineering and Technology, Science Valley Academy, Qalyubia 44971, Egypt
Qalubia, Egypt
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Aswan University
Aswan, Egypt
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Faculty of Engineering, Ain Shams University
Cairo, Egypt
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Centennial College
Toronto, Canada
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Kafrelsheikh University
Kafr el-Sheikh, Egypt
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Faculty of Engineering, Assiut University
Asyut, Egypt
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Faculty of Engineering at Shoubra, Benha University
Cairo, Egypt
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Palestine Technical University Kadoorie
Tulkarem, Palestine
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King Fahd University of Petroleum and Minerals
Dhahran, Saudi Arabia
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VIT University
Vellore, India
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Sun Yat-sen University
Guangzhou, China
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University of Perugia
Perugia, Italy
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Shandong Normal University
Jinan, China
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Smart Cities Research Center (Ci2-IPT), Polytechnic Institute of Tomar
Tomar, Portugal
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