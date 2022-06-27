mark billinghurst
University of South Australia
Adelaide, Australia
Specialty Chief Editor
Augmented Reality
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
Associate Editor
Augmented Reality
Ben-Gurion University of the Negev
Be'er Sheva, Israel
Associate Editor
Augmented Reality
The University of Osaka
Suita, Osaka, Japan
Associate Editor
Augmented Reality
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Augmented Reality
Hochschule Coburg
Coburg, Germany
Associate Editor
Augmented Reality
School of Mechanical Engineering, Northwestern Polytechnical University
Xi'an, China
Associate Editor
Augmented Reality
Nara Institute of Science and Technology (NAIST)
Ikoma, Japan
Associate Editor
Augmented Reality
University of South Australia
Adelaide, Australia
Associate Editor
Augmented Reality
Department of Industrial and Systems Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China
Hong Kong, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Augmented Reality
Mokpo National University
Muan, Republic of Korea
Associate Editor
Augmented Reality
University of Canterbury
Christchurch, New Zealand
Associate Editor
Augmented Reality
German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI)
Kaiserslautern, Germany
Associate Editor
Augmented Reality
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Augmented Reality
Politecnico di Bari
Bari, Italy
Associate Editor
Augmented Reality
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
Daejeon, Republic of Korea
Associate Editor
Augmented Reality