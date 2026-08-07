Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
SelfMDiff: Self-feedback-guided Multi-modal Diffusion Model for Gaze Prediction in Augmented Reality
in Augmented Reality
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Augmented Reality
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Technology and Code
Published on 06 Aug 2026
in Technologies for VR
Correction
Accepted on 05 Aug 2026
in Virtual Reality in Medicine
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Technologies for VR
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Systematic Review
Accepted on 03 Aug 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Editorial
Accepted on 03 Aug 2026
in Virtual Reality in Medicine
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Virtual Reality in Medicine
Technology and Code
Published on 03 Aug 2026
in Virtual Reality in Medicine
Brief Research Report
Published on 03 Aug 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Technologies for VR
Editorial
Published on 31 Jul 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Virtual Reality in Medicine
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Virtual Reality in Medicine
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Technologies for VR
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Virtual Reality and Human Behaviour