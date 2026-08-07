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Business people using virtual reality goggles in meeting in office. Team of developers testing virtual reality headset.; Shutterstock ID 531419779; purchase_order:Bynder; job:; client:; other:

    Frontiers in Virtual Reality

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