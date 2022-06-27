mel slater
University of Barcelona
Barcelona, Spain
Field Chief Editor
Frontiers in Virtual Reality
University of South Australia
Adelaide, Australia
Specialty Chief Editor
Augmented Reality
University of Central Florida
Orlando, United States
Specialty Chief Editor
Virtual Reality in Industry
Institute for Creative Technologies, University of Southern California
Los Angeles, United States
Specialty Chief Editor
Virtual Reality in Medicine
University College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Technologies for VR
Seoul National University
Seoul, Republic of Korea
Specialty Chief Editor
Haptics
Independent researcher
Redmond, United States
Associate Editor
Virtual Reality and Human Behaviour
Deakin University
Geelong, Australia
Associate Editor
Virtual Reality and Human Behaviour
University of Connecticut
Storrs, United States
Associate Editor
Virtual Reality in Medicine
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Virtual Reality in Medicine
University of Wyoming
Laramie, United States
Associate Editor
Technologies for VR
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Virtual Reality and Human Behaviour
Unity Labs (United States)
San Francisco, United States
Associate Editor
Virtual Reality in Industry
University of Hawaii
Honolulu, United States
Associate Editor
Haptics
School of Science and Technology, University of Trás-os-Montes e Alto Douro
Vila Real, Portugal
Associate Editor
Technologies for VR