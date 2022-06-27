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Investigating Water-Induced Phenomena in Geotechnical Engineering
- Shuailong Lian
- Yanlin Zhao
- Lianyang Zhang
- Can Du
- Qifan Ren
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