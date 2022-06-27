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Dam Removal and Ecosystem Restoration Volume II: Ecological, Socio-Economic, and Economic Dimensions Across Scales
- Jeffrey J. Duda
- Rebecca McCaffery
- Paulo Branco
- Twan Stoffers
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