Original Research
Published on 07 Jan 2026
Modeling elastic wave mode conversion within zero-phase-difference ultrathin anisotropic medium
in Acoustic Metamaterials
Frontiers in Acoustics
doi 10.3389/facou.2025.1653659
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Original Research
Published on 07 Jan 2026
in Acoustic Metamaterials
Original Research
Published on 29 Sep 2025
in Acoustic Metamaterials
Original Research
Published on 02 Apr 2025
in Acoustic Metamaterials
Original Research
Published on 11 Nov 2024
in Acoustic Metamaterials
Original Research
Published on 15 Jan 2024
in Acoustic Metamaterials
Original Research
Published on 11 Oct 2023
in Acoustic Metamaterials
Original Research
Published on 19 Sep 2023
in Acoustic Metamaterials