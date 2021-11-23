charles e irwin, jr.
University of California, San Francisco
San Francisco, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Adolescent Medicine
Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Pisa
Pisa, Italy
Specialty Chief Editor
Adolescent Endocrinology
Rutgers, The State University of New Jersey
New Brunswick, United States
Specialty Chief Editor
Addiction in Adolescents
St. Jude Children's Research Hospital
Memphis, United States
Specialty Chief Editor
Adolescent and Young Adult Oncology
University of Texas at Arlington
Arlington, United States
Associate Editor
Addiction in Adolescents
Arkansas Children's Hospital
Little Rock, United States
Associate Editor
Adolescent and Young Adult Oncology
Northern Kentucky University
Highland Heights, United States
Associate Editor
Addiction in Adolescents
University of Kyrenia
Kyrenia, Cyprus
Associate Editor
Adolescent Endocrinology
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
Obesity and Nutrition in Adolescents
Department of Human Pathology in Adulthood and Childhood Gaetano Barresi, University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Obesity and Nutrition in Adolescents
Dalhousie University
Halifax, Canada
Associate Editor
Addiction in Adolescents
Oregon State University
Corvallis, United States
Associate Editor
Addiction in Adolescents
Donald and Barbara Zucker School of Medicine, Hofstra University
Hempstead, United States
Associate Editor
Adolescent and Young Adult Oncology
School of Medicine, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Addiction in Adolescents
School of Medicine, Washington University in St. Louis
St. Louis, United States
Associate Editor
Adolescent and Young Adult Oncology
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
Addiction in Adolescents