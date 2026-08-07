Frontiers in Adolescent Medicine

Correction
Accepted on 07 Aug 2026
Correction: Long-term associations between physical activity during adolescence and health in early adulthood: a systematic review
in Obesity and Nutrition in Adolescents
Correction
Accepted on 07 Aug 2026
in Obesity and Nutrition in Adolescents
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Addiction in Adolescents
Review
Published on 31 Jul 2026
in Adolescent Endocrinology
Review
Published on 31 Jul 2026
in Adolescent Endocrinology
Editorial
Accepted on 17 Jul 2026
in Addiction in Adolescents
Systematic Review
Accepted on 07 Jul 2026
in Obesity and Nutrition in Adolescents
Mini Review
Published on 22 Jun 2026
in Adolescent Endocrinology
Mini Review
Published on 18 Jun 2026
in Adolescent Endocrinology
Brief Research Report
Published on 02 Jun 2026
in Addiction in Adolescents
Editorial
Published on 02 Jun 2026
in Addiction in Adolescents
Review
Accepted on 30 Apr 2026
in Obesity and Nutrition in Adolescents
Editorial
Published on 17 Apr 2026
in Addiction in Adolescents
Systematic Review
Published on 09 Apr 2026
in Addiction in Adolescents
Review
Published on 27 Mar 2026
in Addiction in Adolescents
Original Research
Published on 27 Mar 2026
in Addiction in Adolescents
Original Research
Published on 05 Mar 2026
in Obesity and Nutrition in Adolescents
Original Research
Published on 05 Feb 2026
in Addiction in Adolescents
Original Research
Published on 02 Feb 2026
in Addiction in Adolescents
Brief Research Report
Published on 15 Jan 2026
in Adolescent and Young Adult Oncology
Editorial
Published on 12 Jan 2026
in Addiction in Adolescents
Review
Published on 05 Jan 2026
in Addiction in Adolescents
Original Research
Published on 27 Nov 2025
in Addiction in Adolescents
Original Research
Published on 10 Nov 2025
in Obesity and Nutrition in Adolescents
Original Research
Published on 06 Nov 2025
in Addiction in Adolescents