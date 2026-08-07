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47 articles

articles

Original Research

Published on 05 Aug 2026

Feasibility, acceptability, and preliminary effects of the GROW Hopes for Life-Schools intervention on character strengths, resilience, substance use, risky sexual behavior, and school attendance and performance among Zambian adolescents: results of a pilot cluster-randomized controlled trial

in Addiction in Adolescents

  • J. Paul Seale
  • Sion Kim Harris
  • Mutale Sampa
  • Dana Seale
  • Oliver Mweemba
  • Phillip Chimponda
  • Mataanana Mulavu
  • Precious Mitala
  • Jonathan M. Tirrell
  • Lameck Kasanga
Frontiers in Adolescent Medicine
doi 10.3389/fradm.2026.1739068
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Original Research

Published on 05 Mar 2026

Effects of continuous and interval training on brain-derived neurotrophic factor concentrations and executive function in physically inactive adolescents with overweight and obesity

in Obesity and Nutrition in Adolescents

  • Francisco José de Menezes-Junior
  • Caroline Brand
  • Maiara Cristina Tadiotto
  • Tatiana Aparecida Affornali Tozo
  • Patricia Ribeiro Paes Corazza
  • Jorge Mota
  • Beatriz Pereira
  • Rafaela Rosário
  • Neiva Leite
Frontiers in Adolescent Medicine
doi 10.3389/fradm.2026.1742863
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