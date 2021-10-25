antonella abba'
Department of Aerospace Sciences and Technologies, Polytechnic of Milan
Milan, Italy
Community Reviewer
Aerodynamics and Flight Mechanics
Department of Aerospace Sciences and Technologies, Polytechnic of Milan
Milan, Italy
Community Reviewer
Aerodynamics and Flight Mechanics
Department of Aerospace Engineering, Faculty of Engineering, King Abdulaziz University
Jeddah, Saudi Arabia
Community Reviewer
Aerodynamics and Flight Mechanics
Centre for Higher Education Research and Scholarship, Imperial College London
London, United Kingdom
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Aerodynamics and Flight Mechanics
Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE-SUPAERO)
Toulouse, France
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Aerodynamics and Flight Mechanics
École de technologie supérieure (ÉTS)
Montreal, Canada
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Aerodynamics and Flight Mechanics
University of Beira Interior
Covilhã, Portugal
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Aerodynamics and Flight Mechanics
Universitat Politecnica de Catalunya
Barcelona, Spain
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Aerodynamics and Flight Mechanics
School of Metallurgy and Materials, College of Engineering and Physical Sciences, University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
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Aerodynamics and Flight Mechanics
Department of Aerospace Engineering, Faculty of Engineering, King Abdulaziz University
Jeddah, Saudi Arabia
Community Reviewer
Aerodynamics and Flight Mechanics
Old Dominion University
Norfolk, United States
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Aerodynamics and Flight Mechanics
Otto von Guericke University Magdeburg
Magdeburg, Germany
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Aerodynamics and Flight Mechanics
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Community Reviewer
Aerodynamics and Flight Mechanics
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
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Aerodynamics and Flight Mechanics
ENAC - Italian Civil Aviation Authority
Rome, Italy
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Aerodynamics and Flight Mechanics
School of Engineering and Digital Sciences, Nazarbayev University
Nur-Sultan, Kazakhstan
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Aerodynamics and Flight Mechanics
Science and Technology Facilities Council
Swindon, United Kingdom
Community Reviewer
Aerodynamics and Flight Mechanics