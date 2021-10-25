ramesh k agarwal
Washington University in St. Louis
St. Louis, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Aerospace Engineering
Putra Malaysia University
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Associate Editor
Energetics and Propulsion
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Aircraft Materials and Structures
Northwestern Polytechnical University
Xi'an, China
Associate Editor
Aerodynamics and Flight Mechanics
Oregon State University
Corvallis, United States
Associate Editor
Energetics and Propulsion
Université de Bordeaux
Bordeaux, France
Associate Editor
Navigation, Guidance, and Control
Faculty of Electronics and Information Engineering, Xi'an Jiaotong University
Xi’an, China
Associate Editor
Intelligent Aerospace Systems
National Innovation Institute of Defense Technology
Beijing, China
Associate Editor
Navigation, Guidance, and Control
Air Force Research Laboratory
Dayton, United States
Associate Editor
Energetics and Propulsion
North Carolina State University
Raleigh, United States
Associate Editor
Intelligent Aerospace Systems
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Nanjing, China
Associate Editor
Navigation, Guidance, and Control
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
Daejeon, Republic of Korea
Associate Editor
Intelligent Aerospace Systems
KU Leuven
Leuven, Belgium
Associate Editor
Aircraft Materials and Structures
Italian Aerospace Research Centre
Capua, Italy
Associate Editor
Aircraft Materials and Structures