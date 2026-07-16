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Jet engine remove from aircraft (airplane) for maintenance at aircraft hangar.Jet engine maintenance and change part by aircraft technician .; Shutterstock ID 1312140707; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

    Frontiers in Aerospace Engineering

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