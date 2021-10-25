mohammad al-shudeifat
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Community Reviewer
Aircraft Materials and Structures
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Community Reviewer
Aircraft Materials and Structures
United Arab Emirates University
Al-Ain, United Arab Emirates
Community Reviewer
Aircraft Materials and Structures
Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
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Aircraft Materials and Structures
University of the Republic of San Marino
City of San Marino, San Marino
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Aircraft Materials and Structures
State University of Campinas
Campinas, Brazil
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Aircraft Materials and Structures
Department of Aerospace Engineering, Faculty of Engineering, King Abdulaziz University
Jeddah, Saudi Arabia
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Aircraft Materials and Structures
University of Bologna
Bologna, Italy
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Aircraft Materials and Structures
Université Gustave Eiffel
Bouguenais, France
Community Reviewer
Aircraft Materials and Structures
University of Bologna
Bologna, Italy
Community Reviewer
Aircraft Materials and Structures
Purdue University
West Lafayette, United States
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Aircraft Materials and Structures
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
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Aircraft Materials and Structures
University of Michigan
Ann Arbor, United States
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Aircraft Materials and Structures
Faculty of Engineering and Natural Sciences, Sabancı University
Istanbul, Türkiye
Community Reviewer
Aircraft Materials and Structures
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Community Reviewer
Aircraft Materials and Structures
Guangzhou University
Guangzhou, China
Community Reviewer
Aircraft Materials and Structures
Chongqing University
Chongqing, China
Community Reviewer
Aircraft Materials and Structures