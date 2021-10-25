raj das
RMIT University
Melbourne, Australia
Specialty Chief Editor
Aircraft Materials and Structures
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Aircraft Materials and Structures
KU Leuven
Leuven, Belgium
Associate Editor
Aircraft Materials and Structures
Italian Aerospace Research Centre
Capua, Italy
Associate Editor
Aircraft Materials and Structures
Santa Catarina State University
Florianopolis, Brazil
Associate Editor
Aircraft Materials and Structures
School of Civil and Mechanical Engineering, Faculty of Science and Engineering, Curtin University
Perth, Australia
Associate Editor
Aircraft Materials and Structures
National University of Sciences and Technology (NUST)
Islamabad, Pakistan
Associate Editor
Aircraft Materials and Structures
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Aircraft Materials and Structures
Donghua University
Shanghai, China
Associate Editor
Aircraft Materials and Structures
Faculty of Engineering, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Aircraft Materials and Structures
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Aircraft Materials and Structures
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Aircraft Materials and Structures
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Aircraft Materials and Structures
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Aircraft Materials and Structures
University of Stuttgart
Stuttgart, Germany
Associate Editor
Aircraft Materials and Structures
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Aircraft Materials and Structures