Original Research
Published on 01 Feb 2024
NOx formation processes in rotating detonation engines
in Energetics and Propulsion
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Original Research
Published on 01 Feb 2024
in Energetics and Propulsion
Editorial
Published on 04 Jan 2024
in Energetics and Propulsion
Original Research
Published on 26 Apr 2023
in Energetics and Propulsion
Original Research
Published on 30 Mar 2023
in Energetics and Propulsion
Original Research
Published on 10 Mar 2023
in Energetics and Propulsion
Original Research
Published on 23 Feb 2023
in Energetics and Propulsion
Mini Review
Published on 05 Jan 2023
in Energetics and Propulsion
Review
Published on 02 Dec 2022
in Energetics and Propulsion
Specialty Grand Challenge
Published on 15 Sep 2022
in Energetics and Propulsion
Methods
Published on 09 Jun 2022
in Energetics and Propulsion
Original Research
Published on 26 May 2022
in Energetics and Propulsion