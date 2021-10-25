ingenito antonella
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
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Energetics and Propulsion
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
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Energetics and Propulsion
Stony Brook University
Stony Brook, United States
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Energetics and Propulsion
Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE-SUPAERO)
Toulouse, France
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Energetics and Propulsion
Indian Institute of Technology Bhubaneswar
Bhubaneswar, India
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Energetics and Propulsion
Tsinghua University
Beijing, China
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Energetics and Propulsion
Mälardalen University
Västerås, Sweden
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Energetics and Propulsion
École Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Chasseneuil-du-Poitou, France
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Energetics and Propulsion
Arts et Métiers Institute of Technology
Paris, France
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Energetics and Propulsion
Minnesota State University, Mankato
Mankato, United States
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Energetics and Propulsion
Institute of Sciences and Technologies for Energy and Mobility, Department of Engineering, ICT and Technology for Energy and Transport, National Research Council (CNR)
Napoli, Italy
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Energetics and Propulsion
Mälardalen University
Västerås, Sweden
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Energetics and Propulsion
University of Colorado Colorado Springs
Colorado Springs, United States
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Energetics and Propulsion
Faculty of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
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Energetics and Propulsion
Florida International University
Miami, United States
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Energetics and Propulsion
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Nanjing, China
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Energetics and Propulsion
University of Arizona
Tucson, United States
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Energetics and Propulsion