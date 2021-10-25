kamarul arifin ahmad
Putra Malaysia University
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Associate Editor
Energetics and Propulsion
Putra Malaysia University
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Associate Editor
Energetics and Propulsion
Oregon State University
Corvallis, United States
Associate Editor
Energetics and Propulsion
Air Force Research Laboratory
Dayton, United States
Associate Editor
Energetics and Propulsion
University of Southampton
Southampton, United Kingdom
Associate Editor
Energetics and Propulsion
Guangdong Technion-Israel Institute of Technology (GTIIT)
Shantou, China
Associate Editor
Energetics and Propulsion
University of South Carolina
Columbia, United States
Associate Editor
Energetics and Propulsion
University of Central Florida
Orlando, United States
Associate Editor
Energetics and Propulsion
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Energetics and Propulsion
University of Twente
Enschede, Netherlands
Associate Editor
Energetics and Propulsion
Mälardalen University
Västerås, Sweden
Associate Editor
Energetics and Propulsion
Hong Kong University of Science and Technology
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Energetics and Propulsion
Purdue University
West Lafayette, United States
Associate Editor
Energetics and Propulsion
University of Connecticut
Storrs, United States
Associate Editor
Energetics and Propulsion
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Energetics and Propulsion
Technion Israel Institute of Technology
Haifa, Israel
Associate Editor
Energetics and Propulsion
University of Beira Interior
Covilhã, Portugal
Associate Editor
Energetics and Propulsion