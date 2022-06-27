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Botulinum neurotoxin therapy in Parkinson’s disease and aging-related movement disorders: mechanisms, biomarkers, and treatment optimization
- Alexandre Kreisler
- Michel R Popoff
- Anna Rita Bentivoglio
- Qiu Han
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