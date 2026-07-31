Review
Accepted on 31 Jul 2026
Mesenchymal Stem Cell Senescence as a Potency Brake: Causes, Consequences, and Cures
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