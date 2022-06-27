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Building Climate-Resilient Farming Systems Under Increasing Climate Extremes
- Ram A Jat
- Devideen Yadav
- Prakash Kumar Jha
- Anita Kumawat
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