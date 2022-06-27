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Value-Based Care in Type 2 Airway Disease: Real-World Evidence, Health Economics, and Sustainability of Biologic Therapies
- Antonio Moffa
- Manuele Casale
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