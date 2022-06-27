jordan abrams
Mount Sinai West, Mount Sinai Hospital
New York City, United States
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Obstetric Anesthesiology
Mount Sinai West, Mount Sinai Hospital
New York City, United States
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Obstetric Anesthesiology
Fatebenefratelli Hospital
Rome, Italy
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Obstetric Anesthesiology
Debre Markos University
Debre Marqos, Ethiopia
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Obstetric Anesthesiology
University of Gondar
Gondar, Ethiopia
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Obstetric Anesthesiology
University Hospital La Paz
La Paz, Spain
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Obstetric Anesthesiology
Penn State Milton S. Hershey Medical Center
Hershey, United States
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Obstetric Anesthesiology
University of Indonesia
Depok, Indonesia
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Obstetric Anesthesiology
University of Naples Federico II
Naples, Italy
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Obstetric Anesthesiology
Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust
London, United Kingdom
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Obstetric Anesthesiology
SDM College of Medical Sciences and Hospital
Dharwad, India
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Obstetric Anesthesiology
Department of Anesthesiology, Shanghai First Maternity and Infant Hospital
Shanghai, China
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Obstetric Anesthesiology
Geetanjali University
Udaipur, India
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Obstetric Anesthesiology
Department of Anesthesiology, West China Second University Hospital, Sichuan University
Chengdu, China
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Obstetric Anesthesiology
The University of Iowa
Iowa City, United States
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Obstetric Anesthesiology
All India Institute Of Medical Sciences Gorakhpur
Gorakhpur, India
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Obstetric Anesthesiology
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Tehran, Iran
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Obstetric Anesthesiology