elena seminari
San Matteo Hospital Foundation (IRCCS)
Pavia, Italy
Specialty Chief Editor
Antibiotics in Clinical Settings
Unit of Microbiology, Sant'Orsola-Malpighi Polyclinic
Bologna, Italy
Associate Editor
Antibiotics in Clinical Settings
University of South Florida
Tampa, United States
Associate Editor
Antibiotics in Clinical Settings
University of South Florida
Tampa, United States
Associate Editor
Antibiotics in Clinical Settings
Indian Veterinary Research Institute (IVRI)
Bareilly, India
Associate Editor
Antibiotics in Clinical Settings
University of Dhaka
Dhaka, Bangladesh
Associate Editor
Antibiotics in Clinical Settings
Makerere University
Kampala, Uganda
Associate Editor
Antibiotics in Clinical Settings
University of Foggia
Foggia, Italy
Associate Editor
Antibiotics in Clinical Settings
Department of Biomedical and Clinical Sciences, Faculty of Medicine and Surgery, University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Antibiotics in Clinical Settings
San Matteo Hospital Foundation (IRCCS)
Pavia, Italy
Associate Editor
Antibiotics in Clinical Settings
International Foundation Against Infectious Disease in Nigeria
Abuja, Nigeria
Associate Editor
Antibiotics in Clinical Settings
Tribhuvan University
Kirtipur, Nepal
Associate Editor
Antibiotics in Clinical Settings
Lund University
Lund, Sweden
Associate Editor
Antibiotics in Clinical Settings
Ahmed G Hegazi
Giza, Egypt
Associate Editor
Antibiotics in Clinical Settings
School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Binghamton University
Binghamton, United States
Associate Editor
Antibiotics in Clinical Settings
Del-Pesti Centrumkorhaz
Budapest, Hungary
Associate Editor
Antibiotics in Clinical Settings