Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
ConvNeXt–KAN: A Kolmogorov–Arnold Network Head for Robust Multi-class Staging of Alzheimer's Disease from Brain MRI
in Machine Learning and Artificial Intelligence
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Accepted on 06 Aug 2026
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Published on 06 Aug 2026
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Published on 06 Aug 2026
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Published on 06 Aug 2026
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Accepted on 05 Aug 2026
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Accepted on 05 Aug 2026
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Published on 05 Aug 2026
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Published on 05 Aug 2026
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Accepted on 03 Aug 2026
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Accepted on 03 Aug 2026
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Accepted on 03 Aug 2026
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Accepted on 03 Aug 2026
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Accepted on 31 Jul 2026
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Accepted on 31 Jul 2026
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Accepted on 31 Jul 2026
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Accepted on 31 Jul 2026
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Accepted on 31 Jul 2026
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Accepted on 30 Jul 2026
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Accepted on 30 Jul 2026
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Accepted on 30 Jul 2026
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Accepted on 30 Jul 2026
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Accepted on 30 Jul 2026
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Accepted on 29 Jul 2026
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Accepted on 29 Jul 2026
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