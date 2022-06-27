lena smirnova
Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Specialty Chief Editor
Organoid Intelligence
Department of Physics and Astronomy, School of Sciences, University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Organoid Intelligence
Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Organoid Intelligence
Johns Hopkins Medicine, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Organoid Intelligence
Indiana University Bloomington
Bloomington, United States
Associate Editor
Organoid Intelligence
Cortical Labs
Melbourne, Australia
Associate Editor
Organoid Intelligence
University of California, Santa Barbara
Santa Barbara, United States
Associate Editor
Organoid Intelligence
Earth Research Institute, University of California Santa Barbara
Santa Barbara, United States
Associate Editor
Organoid Intelligence
Yale University
New Haven, United States
Associate Editor
Organoid Intelligence
Applied Physics Laboratory, Johns Hopkins University
Laurel, United States
Associate Editor
Organoid Intelligence
University of Luxembourg
Luxembourg, Luxembourg
Associate Editor
Organoid Intelligence