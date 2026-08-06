Original Research
Published on 06 Aug 2026
Emotion recognition from body movement through interpretable motion-aware sequential modeling
in Pattern Recognition
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Published on 06 Aug 2026
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Accepted on 03 Aug 2026
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Accepted on 31 Jul 2026
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Accepted on 23 Jul 2026
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Published on 16 Jul 2026
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Published on 07 Jul 2026
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Published on 30 Jun 2026
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Published on 16 Jun 2026
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Published on 12 Jun 2026
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Published on 10 Jun 2026
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Published on 29 May 2026
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Published on 15 May 2026
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Published on 13 May 2026
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