paolo napoletano
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Specialty Chief Editor
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The University of Jordan
Amman, Jordan
Associate Editor
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Southern Cross University
Lismore, Australia
Associate Editor
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Department of Engineering, University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Associate Editor
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University of Siena
Siena, Italy
Associate Editor
Pattern Recognition
University of Western Australia
Perth, Australia
Associate Editor
Pattern Recognition
Madanapalle Institute of Technology and Science
Madanapalle, India
Associate Editor
Pattern Recognition
University of Guadalajara
Guadalajara, Mexico
Associate Editor
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Nanyang Technological University
Singapore, Singapore
Associate Editor
Pattern Recognition
American University of the Middle East
Kuwait City, Kuwait
Associate Editor
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Department of Information System and Security, College of Information Technology, United Arab Emirates University, United Arab Emirates
Al Ain, United Arab Emirates
Associate Editor
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Center for Scientific Research and Higher Education in Ensenada (CICESE)
Ensenada, Mexico
Associate Editor
Pattern Recognition
University of Guadalajara
Guadalajara, Mexico
Associate Editor
Pattern Recognition
University of the West of Scotland
Paisley, United Kingdom
Associate Editor
Pattern Recognition
Universitat Politècnica de València
Valencia, Spain
Associate Editor
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Geisinger Commonwealth School of Medicine
Scranton, United States
Associate Editor
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