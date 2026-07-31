Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
Executable Explanation Traces for Legal LLM Predictions via Retrieval-Augmented Codification
in Technology and Law
- 271 views
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Technology and Law
Brief Research Report
Published on 27 Jul 2026
in Technology and Law
Original Research
Accepted on 23 Jul 2026
in Technology and Law
Correction
Published on 22 Jul 2026
in Technology and Law
Original Research
Published on 09 Jul 2026
in Technology and Law
Conceptual Analysis
Published on 03 Jul 2026
in Technology and Law
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Technology and Law
Policy and Practice Reviews
Published on 02 Jul 2026
in Technology and Law
Original Research
Published on 26 Jun 2026
in Technology and Law
Original Research
Published on 24 Jun 2026
in Technology and Law
Original Research
Published on 24 Jun 2026
in Technology and Law
Mini Review
Published on 18 Jun 2026
in Technology and Law
Original Research
Published on 25 May 2026
in Technology and Law
Original Research
Published on 13 May 2026
in Technology and Law
Systematic Review
Published on 07 May 2026
in Technology and Law
Original Research
Published on 23 Apr 2026
in Technology and Law
Original Research
Published on 13 Apr 2026
in Technology and Law
Hypothesis and Theory
Published on 10 Apr 2026
in Technology and Law
Original Research
Published on 26 Mar 2026
in Technology and Law
Original Research
Published on 10 Mar 2026
in Technology and Law
Original Research
Published on 26 Feb 2026
in Technology and Law
Original Research
Published on 29 Jan 2026
in Technology and Law
Original Research
Published on 11 Dec 2025
in Technology and Law
Original Research
Published on 06 Nov 2025
in Technology and Law