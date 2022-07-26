myron christodoulides
University of Southampton
Southampton, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Karolinska Institutet (KI)
Solna, Sweden
Associate Editor
Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID)
Frederick, United States
Associate Editor
Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Georgia State University
Atlanta, United States
Associate Editor
Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Louisiana State University Health Shreveport
Shreveport, United States
Associate Editor
Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Department of Pathology and Laboratory Medicine, Cedars-Sinai Medical Center
Los Angeles, United States
Associate Editor
Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
University of Ljubljana
Ljubljana, Slovenia
Associate Editor
Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Division of Biochemistry, Indian Veterinary Research Institute (IVRI)
Bareilly, India
Associate Editor
Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Albany College of Pharmacy and Health Sciences
Albany, United States
Associate Editor
Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, Universidade do Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Sevilla University
Seville, Spain
Associate Editor
Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
University of Houston
Houston, United States
Associate Editor
Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, Universidade do Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections