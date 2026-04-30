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University of Southampton
Southampton, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Karolinska Institutet (KI)
Solna, Sweden
Associate Editor
Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID)
Frederick, United States
Associate Editor
Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Georgia State University
Atlanta, United States
Associate Editor
Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections