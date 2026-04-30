Frontiers in Bacteriology

Review
Published on 30 Apr 2026
Offense-defense in bone infection: interferon regulation and the immune evasion of Staphylococcus aureus
in Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
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Review
Published on 30 Apr 2026
in Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Original Research
Published on 19 Feb 2026
in Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Review
Published on 09 Oct 2025
in Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Clinical Trial
Published on 16 Jul 2025
in Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Brief Research Report
Published on 19 May 2025
in Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Editorial
Published on 09 Dec 2024
in Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Original Research
Published on 25 Oct 2024
in Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Systematic Review
Published on 15 Aug 2024
in Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Original Research
Published on 12 Feb 2024
in Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Clinical Trial
Published on 03 Jan 2024
in Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Original Research
Published on 04 Dec 2023
in Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Brief Research Report
Published on 06 Nov 2023
in Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Mini Review
Published on 09 Oct 2023
in Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Original Research
Published on 22 Sep 2023
in Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Original Research
Published on 07 Sep 2023
in Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Original Research
Published on 17 Aug 2023
in Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Mini Review
Published on 14 Aug 2023
in Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections
Specialty Grand Challenge
Published on 20 Oct 2022
in Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections