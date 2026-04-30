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Clinical Trial

Published on 16 Jul 2025

Safety and immunogenicity of a recombinant double-mutant heat-labile toxin derived from enterotoxigenic Escherichia coli in healthy Bangladeshi adults delivered by three different routes

in Pathogenesis, Vaccines, and Immunity of Bacterial Infections

  • Taufiqur Rahman Bhuiyan
  • Farhana Khanam
  • Salima Raiyan Basher
  • Pinki Dash
  • Mohiul Islam Chowdhury
  • Shahinur Haque
  • Nabila Binte Harun
  • Aklima Akter
  • Polash Chandra Karmakar
  • Al Hakim
Frontiers in Bacteriology
doi 10.3389/fbrio.2025.1567791
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