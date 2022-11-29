jeffrey w. harris
Mississippi State University
Starkville, United States
Specialty Chief Editor
Bee Genetics
Universidade Federal de Ouro Preto
Ouro Preto, Brazil
Associate Editor
Bee Genetics
Fondazione Edmund Mach
San Michele all'Adige, Italy
Associate Editor
Bee Genetics
Department of Biotechnology and Biosciences, University of Milano - Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Bee Genetics
Queen Mary University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Bee Genetics
Australian National University
Canberra, Australia
Associate Editor
Bee Genetics
Australian National University
Canberra, Australia
Associate Editor
Bee Genetics
Instituto Politécnico de Bragança
Bragança, Portugal
Associate Editor
Bee Genetics
Western University
London, Canada
Associate Editor
Bee Genetics
Macquarie University
Sydney, Australia
Associate Editor
Bee Genetics