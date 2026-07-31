Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
Consumer Preferences for Novel Products: Eye-tracking and EEG insights into Gift-Giving vs Self Consumption
in Neuroeconomics
Frontiers in Behavioral Economics
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Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Neuroeconomics
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Neuroeconomics
Original Research
Published on 30 Jun 2026
in Neuroeconomics
Review
Published on 16 Aug 2024
in Neuroeconomics
Original Research
Published on 09 May 2024
in Neuroeconomics
Original Research
Published on 15 Mar 2024
in Neuroeconomics
Original Research
Published on 09 Jan 2024
in Neuroeconomics
Original Research
Published on 19 Oct 2023
in Neuroeconomics