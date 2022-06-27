denise manahan-vaughan
Ruhr University Bochum
Bochum, Germany
Specialty Chief Editor
Learning and Memory
Université de Bordeaux
Bordeaux, France
Associate Editor
Learning and Memory
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Learning and Memory
Sokendai, The Graduate University for Advanced Studies
Shonan Village, Hayama, Kanagawa 240-0193, Japan
Associate Editor
Learning and Memory
Alien Therapeutics Inc.
New York, United States
Associate Editor
Learning and Memory
Texas Tech University Health Sciences Center
Lubbock, United States
Associate Editor
Learning and Memory
Federal University of Paraíba
João Pessoa, Brazil
Associate Editor
Learning and Memory
University of Haifa
Haifa, Israel
Associate Editor
Learning and Memory
University of Brasilia
Brasilia, Brazil
Associate Editor
Learning and Memory
New Jersey Medical School, Rutgers, The State University of New Jersey
Newark, United States
Associate Editor
Learning and Memory
Institutes of Brain Science, Fudan University
Shanghai, China
Associate Editor
Learning and Memory
CONICET Institute of Cognitive and Translational Neuroscience (INCYT)
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Learning and Memory
Universidad del Sinú
Montería, Colombia
Associate Editor
Learning and Memory
Vassar College
Poughkeepsie, United States
Associate Editor
Learning and Memory
Département de Neuroscience, INSERM U1191 Institut de Génomique Fonctionnelle (IGF)
Montpellier, France
Associate Editor
Learning and Memory
Western University of Health Sciences
Pomona, United States
Associate Editor
Learning and Memory