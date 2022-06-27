liana fattore
CNR Neuroscience Institute (IN)
Pisa, Italy
Specialty Chief Editor
Motivation and Reward
University of Cagliari
Cagliari, Italy
Associate Editor
Motivation and Reward
National Institute of Health (ISS)
Rome, Italy
Associate Editor
Motivation and Reward
University of California, Los Angeles
Los Angeles, United States
Associate Editor
Motivation and Reward
Department of Occupational Therapy, Faculty of Social Welfare and Health Sciences, University of Haifa
Mount Carmel, Israel
Associate Editor
Motivation and Reward
Federal University of Health Sciences of Porto Alegre
Porto Alegre, Brazil
Associate Editor
Motivation and Reward
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Motivation and Reward
National Scientific and Technical Research Council (CONICET)
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Motivation and Reward
The University of Utah
Salt Lake City, United States
Associate Editor
Motivation and Reward
National Institute on Drug Abuse (NIH)
Bethesda, United States
Associate Editor
Motivation and Reward
Unité de Recherche sur la Neurobiologie des Troubles Addictifs et Alimentaires, CHUV
Lausanne, Switzerland
Associate Editor
Motivation and Reward
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Motivation and Reward
University of New Mexico School of Medicine
Albuquerque, United States
Associate Editor
Motivation and Reward
Maryland Psychiatric Research Center, University of Maryland School of Medicine
Baltimore, United States
Associate Editor
Motivation and Reward
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
New York, United States
Associate Editor
Motivation and Reward
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Associate Editor
Motivation and Reward