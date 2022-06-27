rainer spanagel
Central Institute of Mental Health, Medical Faculty Mannheim, University of Heidelberg
Mannheim, Germany
Specialty Chief Editor
Pathological Conditions
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
New York, United States
Associate Editor
Pathological Conditions
University of Cincinnati
Cincinnati, United States
Associate Editor
Pathological Conditions
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Pathological Conditions
University Medical Center Göttingen
Göttingen, Germany
Associate Editor
Pathological Conditions
University at Buffalo
Buffalo, United States
Associate Editor
Pathological Conditions
Université de Tours
Tours, France
Associate Editor
Pathological Conditions
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
Associate Editor
Pathological Conditions
Institut für Biologie, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg
Magdeburg, Germany
Associate Editor
Pathological Conditions
University of Catania
Catania, Italy
Associate Editor
Pathological Conditions
Santa Lucia Foundation (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Pathological Conditions
Cooper Medical School of Rowan University
Camden, United States
Associate Editor
Pathological Conditions
Wesleyan University Libraries
Middletown, United States
Associate Editor
Pathological Conditions
University of Bonn
Bonn, Germany
Associate Editor
Pathological Conditions
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Pathological Conditions
Centre for Genomic Regulation (CRG)
Barcelona, Spain
Associate Editor
Pathological Conditions