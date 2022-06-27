antonella motta
Department of Industrial Engineering, University of Trento
Trento, Italy
Specialty Chief Editor
Biofabrication
The University of Texas at El Paso
El Paso, United States
Associate Editor
Biofabrication
Wonkwang University
Iksan, Republic of Korea
Associate Editor
Biofabrication
Biofabics
Porto, Portugal
Associate Editor
Biofabrication
Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences
Warsaw, Poland
Associate Editor
Biofabrication
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Biofabrication
University of Central Florida
Orlando, United States
Associate Editor
Biofabrication
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Biofabrication
The University of Texas at El Paso
El Paso, United States
Associate Editor
Biofabrication
Texas A and M University
College Station, United States
Associate Editor
Biofabrication
Florida Institute of Technology
Melbourne, United States
Associate Editor
Biofabrication
Queensland University of Technology
Brisbane, Australia
Associate Editor
Biofabrication
University of Twente
Enschede, Netherlands
Associate Editor
Biofabrication
University of Akron
Akron, United States
Associate Editor
Biofabrication
Donghua University
Shanghai, China
Associate Editor
Biofabrication
University of Trento
Trento, Italy
Associate Editor
Biofabrication