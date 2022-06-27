manfred zinn
HES-SO Valais-Wallis
Sion, Switzerland
Specialty Chief Editor
Bioprocess Engineering
School of Engineering and Sciences, Monterrey Institute of Technology and Higher Education (ITESM)
Monterrey, Mexico
Associate Editor
Bioprocess Engineering
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Bioprocess Engineering
Asian Institute of Technology
Khlong Luang District, Thailand
Associate Editor
Bioprocess Engineering
Department of Chemical and Process Engineering, University of Moratuwa
Moratuwa, Sri Lanka
Associate Editor
Bioprocess Engineering
Cleveland Clinic
Cleveland, United States
Associate Editor
Bioprocess Engineering
Oklahoma State University
Stillwater, United States
Associate Editor
Bioprocess Engineering
Université Paris Cité
Paris, France
Associate Editor
Bioprocess Engineering
Faculty of Engineering, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Bioprocess Engineering
Hanyang University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Bioprocess Engineering
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Bioprocess Engineering
Monterrey Institute of Technology and Higher Education (ITESM)
Monterrey, Mexico
Associate Editor
Bioprocess Engineering
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Associate Editor
Bioprocess Engineering
Wentworth Institute of Technology
Boston, United States
Associate Editor
Bioprocess Engineering
Technical University of Munich
Munich, Germany
Associate Editor
Bioprocess Engineering
Department of Biotechnology, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Bioprocess Engineering