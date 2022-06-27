javier ramon
Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC)
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Organoids and Organ-On-A-Chip
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Organoids and Organ-On-A-Chip
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Organoids and Organ-On-A-Chip
University of Luxembourg
Luxembourg, Luxembourg
Associate Editor
Organoids and Organ-On-A-Chip
National University of Singapore
Singapore, Singapore
Associate Editor
Organoids and Organ-On-A-Chip
University of Zaragoza
Zaragoza, Spain
Associate Editor
Organoids and Organ-On-A-Chip
Chalmers University of Technology
Göteborg, Sweden
Associate Editor
Organoids and Organ-On-A-Chip
ARTORG Center for Biomedical Engineering Research, Faculty of Medicine, University of Bern
Bern, Switzerland
Associate Editor
Organoids and Organ-On-A-Chip
Polytechnic University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Organoids and Organ-On-A-Chip
University of Arizona
Tucson, United States
Associate Editor
Organoids and Organ-On-A-Chip
Korea Basic Science Institute
Cheongju, Republic of Korea
Associate Editor
Organoids and Organ-On-A-Chip
Center for Neuroregeneration, Houston Methodist Research Institute
Houston, United States
Associate Editor
Organoids and Organ-On-A-Chip
University of Akron
Akron, United States
Associate Editor
Organoids and Organ-On-A-Chip
Lehigh University
Bethlehem, United States
Associate Editor
Organoids and Organ-On-A-Chip
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Organoids and Organ-On-A-Chip
University Hospital Jena
Jena, Germany
Associate Editor
Organoids and Organ-On-A-Chip