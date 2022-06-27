pablo carbonell
Institute for Integrative Systems Biology (I2SysBio), CSIC-UV
Valencia, Spain
Specialty Chief Editor
Synthetic Biology
United Arab Emirates University
Al-Ain, United Arab Emirates
Associate Editor
Synthetic Biology
University of California, Davis
Davis, United States
Associate Editor
Synthetic Biology
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Associate Editor
Synthetic Biology
Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Synthetic Biology
University of Colorado Boulder
Boulder, United States
Associate Editor
Synthetic Biology
Key Laboratory of Systems Bioengineering, Ministry of Education, Tianjin University
Tianjin, China
Associate Editor
Synthetic Biology
Chalmers University of Technology
Göteborg, Sweden
Associate Editor
Synthetic Biology
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Associate Editor
Synthetic Biology
Shenzhen Graduate School, Peking University
Shenzhen, China
Associate Editor
Synthetic Biology
Ghent University
Ghent, Belgium
Associate Editor
Synthetic Biology
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Synthetic Biology
Virginia Commonwealth University
Richmond, United States
Associate Editor
Synthetic Biology
University of Calabria
Cosenza, Italy
Associate Editor
Synthetic Biology
CONICET Coastline Agrobiotechnology Institute (IAL)
Santa Fe, Argentina
Associate Editor
Synthetic Biology
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Associate Editor
Synthetic Biology