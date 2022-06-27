ranieri cancedda
Independent researcher
Genova, Italy
Specialty Chief Editor
Tissue Engineering and Regenerative Medicine
University Hospital of Basel
Basel, Switzerland
Associate Editor
Tissue Engineering and Regenerative Medicine
University of Geneva
Geneva, Switzerland
Associate Editor
Tissue Engineering and Regenerative Medicine
University of Erlangen Nuremberg
Erlangen, Germany
Associate Editor
Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Université de Caen Normandie
Caen, France
Associate Editor
Tissue Engineering and Regenerative Medicine
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Carle Illinois College of Medicine, University of Illinois at Urbana–Champaign
Champaign, United States
Associate Editor
Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Higher Technical Institute, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Tissue Engineering and Regenerative Medicine
University of Granada
Granada, Spain
Associate Editor
Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Ri.MED Foundation
Palermo, Italy
Associate Editor
Tissue Engineering and Regenerative Medicine
AO Research Institute
Davos, Switzerland
Associate Editor
Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Department of Experimental Medicine, School of Medical and Pharmaceutical Sciences, University of Genoa
Genova, Italy
Associate Editor
Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Université de Fribourg
Fribourg, Switzerland
Associate Editor
Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Tissue Engineering and Regenerative Medicine
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Tissue Engineering and Regenerative Medicine
AO Research Institute
Davos, Switzerland
Associate Editor
Tissue Engineering and Regenerative Medicine