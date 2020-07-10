marco agus
College of Science and Engineering, Hamad Bin Khalifa University
Doha, Qatar
Community Reviewer
Data Visualization
College of Science and Engineering, Hamad Bin Khalifa University
Doha, Qatar
Community Reviewer
Data Visualization
Facebook (United States)
Menlo Park, United States
Community Reviewer
Data Visualization
Zuse Institute Berlin
Berlin, Germany
Community Reviewer
Data Visualization
Harvard University
Cambridge, United States
Community Reviewer
Data Visualization
Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana
Ljubljana, Slovenia
Community Reviewer
Data Visualization
Masaryk University
Brno, Czechia
Community Reviewer
Data Visualization
University of Mississippi Medical Center
Jackson, United States
Community Reviewer
Data Visualization
Salesforce (United States)
San Francisco, United States
Community Reviewer
Data Visualization
The University of Iowa
Iowa City, United States
Community Reviewer
Data Visualization
University of Zurich
Zürich, Switzerland
Community Reviewer
Data Visualization
University of Vic - Central University of Catalonia
Barcelona, Spain
Community Reviewer
Data Visualization
Janssen Research and Development (United States)
Spring House, United States
Community Reviewer
Data Visualization
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Vienna, Austria
Community Reviewer
Data Visualization
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
New York, United States
Community Reviewer
Data Visualization
Colorado School of Public Health, University of Colorado Anschutz Medical Campus
Aurora, United States
Community Reviewer
Data Visualization
University of Massachusetts Boston
Boston, United States
Community Reviewer
Data Visualization