joao carlos setubal
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Specialty Chief Editor
Genomic Analysis
Jawaharlal Nehru University
New Delhi, India
Associate Editor
Genomic Analysis
Institute of Biological Sciences, Federal University of Minas Gerais
Belo Horizonte, Brazil
Associate Editor
Genomic Analysis
Federal University of Minas Gerais
Belo Horizonte, Brazil
Associate Editor
Genomic Analysis
The Hub for Biotechnology in the Built Environment, Department of Applied Sciences, Faculty of Health and Life Sciences, Northumbria University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Associate Editor
Genomic Analysis
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Genomic Analysis
University of Tuscia
Viterbo, Italy
Associate Editor
Genomic Analysis
San Raffaele Hospital (IRCCS)
Milan, Italy
Associate Editor
Genomic Analysis
GlaxoSmithKline Research & Development Limited
Collegeville, United States
Associate Editor
Genomic Analysis
George Washington University
Washington, D.C., United States
Associate Editor
Genomic Analysis
Computational Life Sciences, Cleveland Clinic Research, Cleveland Clinic
Cleveland, United States
Associate Editor
Genomic Analysis
Department of Biosciences, Biotechnology and Environment ,University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Genomic Analysis
The University of Texas at Austin
Austin, United States
Associate Editor
Genomic Analysis
Victor Chang Cardiac Research Institute
Sydney, Australia
Associate Editor
Genomic Analysis
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
Associate Editor
Genomic Analysis
Helmholtz-Institute for Pharmaceutical Research Saarland (HIPS)
Saarbrücken, Germany
Associate Editor
Genomic Analysis